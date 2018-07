Nadal sofre no fim, mas bate Almagro e vai às quartas no Rio

Rafael Nadal teve dificuldade nos games finais, mas emplacou mais uma vitória sobre Nicolás Almagro nesta quinta-feira, pelo Rio Open. O número cinco do mundo levou a melhor no duelo espanhol pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e ampliou a "freguesia" sobre o compatriota.

Com o triunfo, Nadal avançou às quartas de final do torneio de nível ATP 500 que está sendo disputado no saibro do Jockey Club. Em busca do segundo título na capital fluminense, o espanhol vai duelar com o ucraniano Alexandr Dolgopolov, sua vítima na final da primeira edição do Rio Open, em 2014.

Dolgopolov eliminou, de virada, nesta quinta o também espanhol Iñigo Cervantes por 3/6, 6/0 e 6/3. Antes, vencera o brasileiro Thomaz Bellucci na rodada de abertura da competição.

Nesta quinta, Nadal fez duelo equilibrado com Almagro, principalmente no segundo set. No primeiro, ele precisou salvar break points, mas sustentou seu saque até o fim. Abriu vantagem ao quebrar o saque do compatriota no quarto game, encaminhando a parcial.

No segundo set, Almagro cresceu em quadra e não deixou o favorito despontar no placar. Chegou a faturar duas quebras, uma delas quando Nadal sacava para fechar o jogo. Mesmo no game final, o 5º colocado do ranking suou para evitar nova surpresa e confirmou seu favoritismo. Nadal agora lidera o retrospecto contra Almagro, com 14 vitórias e apenas uma derrota, sofrida em 2014.

Pela mesma rodada, o argentino Federico Delbonis superou o italiano Paolo Lorenzi por 6/3 e 6/0 e também alcançou às quartas de final. Ele vai enfrentar na sequência o vencedor do confronto entre o brasileiro Thiago Monteiro e o uruguaio Pablo Cuevas. Monteiro é a grande surpresa da competição até agora, por eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 9 do mundo, na estreia.