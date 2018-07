Nadal soma primeiros pontos em 7 meses após ser vice

Com essa campanha, Nadal somou 150 pontos e permanece na quinta colocação no ranking da ATP, agora com 5.550 pontos, com 975 de vantagem para o checo Tomas Berdych, que está em sexto lugar, e a 1.315 do também espanhol David Ferrer, que ocupa a quarta colocação.

Sem mudanças nas 24 primeiras posições, o ranking da ATP continua sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, com 12.960. O suíço Roger Federer permanece na segunda colocação, com 10.265 pontos, à frente do britânico Andy Murray, com 8.480.

Algoz de Nadal na decisão do Torneio de Viña del Mar, o argentino Horacio Zeballos subiu 30 colocações e ocupa o 43º lugar no ranking da ATP, apenas duas posições abaixo do seu melhor desempenho na lista, alcançado em novembro de 2008.

Os outros campeões do último fim de semana não mudaram de posição no ranking da ATP. O francês Richard Gasquet, que faturou o título do Torneio de Montpellier, continua na 10ª colocação, duas posições à frente do croata Marin Cilic, que foi campeão do Torneio de Zagreb.

O francês Benoit Paire, que foi vice em Montpellier, subiu cinco lugares e está na 38ª colocação. Já o austríaco Jurgen Melzer também ganhou duas posições e agora é o número 27 do mundo.

O brasileiro Thomaz Bellucci, que não entrou em quadra na última semana após participar da Copa Davis, permanece em 35º lugar. Já Rogério Dutra Silva, eliminado na primeira rodada do Torneio de Viña del Mar, se manteve na 114ª colocação.

Confira os primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.960 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 10.265

3º - Andy Murray (GBR), 8.480

4º - David Ferrer (ESP), 6.865

5º - Rafael Nadal (ESP), 5.550

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.575

7º - Juan Martin del Potro (ARG), 4.210

8º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.515

9º - Janko Tipsarevic (SER), 3.125

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.925

11º - Nicolas Almagro (ESP), 2.655

12º - Marin Cilic (CRO), 2.535

13º - Milos Raonic (CAN), 2.305

14º - Gilles Simon (FRA), 2.235

15º - Juan Monaco (ARG), 2.220

16º - John Isner (EUA), 2.125

17º - Stanislas Wawrinka (SUI), 1.990

18º - Andreas Seppi (ITA), 1.765

19º - Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.720

20º - Sam Querrey (EUA), 1.695

35º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.077

114º - Rogério Dutra Silva (BRA), 474

134º - Thiago Alves (BRA), 397

140º - João Souza (BRA), 381