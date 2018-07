Nadal supera Almagro e fatura 8º título em Barcelona

BARCELONA - Depois de um susto no início, Rafael Nadal confirmou o favoritismo neste domingo e conquistou seu 8º título no saibro do Torneio de Barcelona. Em uma final espanhola, ele superou o "freguês" Nicolas Almagro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h32min de partida.

Além de ampliar o domínio no torneio catalão - desde 2005, só não venceu em 2010 -, Nadal aumentou sua coleção de títulos. Já são 54, sendo 39 deles no saibro. Ele ainda deu sequência a sua série vitoriosa iniciada em seu retorno às quadras, em fevereiro.

Finalista em todas as seis competições que disputou desde então, Nadal se tornou o primeiro tenista a faturar quatro títulos na temporada. Ele ainda tem dois vice-campeonatos, o último deles diante do número 1 do mundo Novak Djokovic, no Masters 1000 de Montecarlo, no domingo passado.

Nesta semana, o espanhol emplacou uma campanha impecável. Venceu seus jogos com facilidade, dois deles no mesmo dia (sexta-feira), não perdeu sets e ainda faturou dois "pneus", contra Albert Ramos e Milos Raonic.

Nesse ritmo, surpreendeu as duas quebras de saque que ele sofreu logo no início da final deste domingo. Almagro chegou a abrir 3/0. Mas a virada não tardou e nem a chuva, que incomodou a torcida durante o set inicial, atrapalhou Nadal. Fechou a parcial em 6/4.

Mais estável, Nadal dominou com facilidade no segundo set. Não teve o saque ameaçado e impôs uma quebra ao "freguês" para encerrar o duelo. No retrospecto geral, Nadal ampliou ainda mais sua vantagem sobre Almagro. São dez vitórias e nenhuma derrota.