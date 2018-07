Nadal supera batalha contra Monfils e leva 9º título em Montecarlo

Em uma verdadeira batalha dentro de quadra, com 2 horas e 46 minutos de duração, o espanhol Rafael Nadal voltou a vencer em Montecarlo. Neste domingo, o atual número 5 do mundo derrotou o francês Gael Monfils por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 5/7 e 6/0 - e faturou o nono título de sua carreira do Masters 1000 local, o primeiro no Principado de Mônaco desde 2012, disputado em quadras de saibro.

A sua campanha em Montecarlo é excepcional. Rafael Nadal foi campeão de forma consecutiva de 2005 até 2012. Aí apareceu o sérvio Novak Djokovic para acabar com essa série em uma final contra o espanhol. Nos últimos dois anos, ele esteve fora da final do torneio, mas agora voltou de maneira triunfal no dia em que completou exatas 100 decisões em sua carreira.

A conquista em Montecarlo é a sua primeira em Masters 1000 desde o título em Madri, a capital espanhola, em 2014. São 68 taças na carreira do tenista de 29 anos, sendo 28 só de torneios deste nível da ATP. Assim, voltou a se igualar a Djokovic, o número 1 do mundo, que o havia ultrapassado nesta temporada com as conquistas em Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos.

Em 2016, esta foi a primeira final de Rafael Nadal. Antes, tinha sido derrotado nas semifinais do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina; no Rio Open, torneio de nível 500 na capital carioca; e no Masters 1000 de Indian Wells. Já Monfils disputou a sua 24.ª decisão na carreira e segue com apenas cinco títulos - todos de ATP 250. O francês de 29 anos é o atual 16.º do mundo e poderia ter voltado ao Top 10 se tivesse vencido.

Em quadra, as condições do saibro estavam piores em relação aos outros dias por causa da chuva que caiu em Montecarlo na madrugada deste domingo. Com o piso mais lento e os jogo de fundo dos dois tenistas, os ralis foram frequentes. Prova disso foram os tempos dos dois primeiros sets - 1 hora e 13 minutos para a primeira parcial e 1 hora e 5 minutos para a segunda.

As quebras de saque também foram frequentes. No primeiro set, Nadal conseguiu 3 e Monfils, 2. No último ponto, uma dupla falta do francês definiu a vitória do espanhol por 7/5. Na segunda parcial, o resultado foi inverso, com Monfils obtendo 3 quebras contra 2 de Nadal para fazer 7/5. No terceiro set, o francês mostrou um enorme cansaço. Fato aproveitado pelo espanhol, que quebrou o saque rival por três vezes e foi campeão com um "pneu" - 6/0.