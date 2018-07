Nadal supera espanhol e se garante nas quartas de final do Rio Open

O espanhol Rafael Nadal está classificado para as quartas de final do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o número 3 do mundo avançou no Jockey Club Brasileiro ao derrotar o compatriota Pablo Carreno Busta, 55º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 2 horas e 1 minuto.

Após esse difícil triunfo, agora Nadal vai buscar uma vaga nas semifinais do Rio Open. E o espanhol terá pela frente o uruguaio Pablo Cuevas, número 23 do mundo. O duelo desta sexta-feira entre os tenistas latinos será inédito.

No primeiro duelo entre Nadal e Carreno Busta, foi o número 55 do mundo quem conseguiu a primeira quebra de saque, no quinto game da primeira parcial, que acabou sendo devolvida em seguida. No décimo game, Nadal perdeu três sets points no serviço do seu compatriota.

Mas Carreno Busta sobreviveu apenas temporariamente, afinal, no seu game de serviço seguinte, o 12º, Nadal converteu um break point, fechando a parcial por 7/5 após 1 hora e 13 minutos de duelo.

O segundo set também foi bastante equilibrado. Nadal converteu o único break point que teve na parcial no oitavo game, fazendo 5/3. Em seguida, teve o seu saque ameaçado, chegou a cometer dupla falta, mas conseguiu vencer o game para triunfar na parcial em 6/3 e no jogo por 2 a 0.

DUPLAS

Também pela rodada noturna do Brasil Open, os brasileiros André Sá e João Souza, o Feijão, foram eliminados na segunda rodada da chave de duplas ao perderem nesta quinta-feira para o espanhol Pablo Andujar e o austríaco Oliver Marach por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 1 minuto.

Sá e Feijão chegaram a abrir 2/0 no primeiro set, mas depois permitiram a reação de Andujar e Marach, que venceram a parcial por 6/3 após conseguirem quebras de saque nos terceiro, sétimo e nono games.

No segundo set, Andujar e Marach conseguiram uma quebra de saque logo no quarto game, abriram 4/1 em seguida e fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0 com mais um break point convertido, avançando às semifinais da chave de duplas no Rio.