Nadal supera Isner e avança às quartas de final em Montecarlo Rafael Nadal sofreu diante do seu primeiro grande desafio no saibro de Montecarlo, mas mostrou força principalmente no terceiro set e manteve a invencibilidade diante de John Isner. O espanhol venceu nesta quinta-feira o norte-americano, e seu potente saque, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3, e avançou às quartas de final no Masters 1000 disputado em Mônaco.