Nadal supera Murray e chega à última final do ano

O número um do mundo irá enfrentar Roger Federer ou Novak Djokovic no grande duelo do domingo.

Os dois tenistas estiveram no mesmo patamar no emocionante primeiro set, em que se mostraram consistentes no saque, mas Nadal saiu vitorioso do tiebreak.

Perdendo de 2-3 no segundo set, Murray conseguiu trocar de marcha e venceu cinco games seguidos, parecendo a caminho de uma surpreendente vitória até Nadal reagir.

O espanhol tirou proveito de um lapso de Murray no set decisivo, quebrou seu serviço no terceiro game e chegou a ter o match point quando Murray servia em 3-5, oportunidade que perdeu e que forçou mais um tenso tiebreak.

Murray começou melhor e abriu uma vantagem de 4-1, mas seu adversário incansável se recuperou e obteve a dianteira em 6-5. O escocês salvou mais um match point, mas na terceira chance Nadal selou a vitória com um forehand.