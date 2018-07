Nadal supera Nishikori e se sagra campeão em Barcelona pela 9ª vez

Aos poucos Rafael Nadal vai recuperando o terreno perdido no circuito profissional. E, para tanto, vem contando com sua conhecida habilidade no saibro. Neste domingo, o espanhol fez valer sua fama de "Rei do Saibro" para vencer o japonês Kei Nishikori e comemorar o Torneio de Barcelona, segundo título consecutivo neste ano. Ele não vencia duas competições em sequência desde 2013.

Cabeça de chave número um, Nadal venceu o cabeça dois por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em um duelo de 2h04min de duração. Com o resultado, o tenista da casa comprovou seu contundente aproveitamento na cidade catalã. Em nove finais disputadas, venceu todas. Foi ainda seu segundo troféu no ano, logo após vencer o Masters 1000 de Montecarlo, também no saibro.

De quebra, Nadal voltou a fazer história neste fim de semana ao igualar os 49 títulos conquistados no saibro pelo argentino Guillermo Vilas. Os dois são agora os maiores campeões sobre a superfície na era aberta do tênis.

Para alcançar o argentino, o 5º colocado do ranking precisou mostrar serviço contra o atual número seis do mundo, outro tenista que costuma ter bons resultados no saibro. Nadal abriu 3/1 no set inicial, mas sofreu a quebra logo em seguida. Nishikori, contudo, não conseguiu se manter no set por muito tempo. Pressionado, acabou cedendo outra quebra no nono game e viu Nadal vencer a parcial.

O segundo set teve início mais favorável ao japonês. Ele começou quebrando o serviço de Nadal e parecia mudar o panorama do jogo. A expectativa da torcida durou apenas um game. O tenista da casa devolveu a quebra e virou o placar. Nishikori ainda obteve outra quebra, mas não foi o suficiente para parar Nadal neste domingo, em uma exibição digna dos seus bons tempos no giro europeu sobre o saibro.