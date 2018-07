Nadal supera Nishikori e vai às semifinais em Indian Wells O espanhol Rafael Nadal está classificado às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells. Nesta sexta-feira, o número 5 do mundo avançou no torneio norte-americano ao derrotar o japonês Kei Nishikori, sexto colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 33 minutos.