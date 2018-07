Nadal supera Raonic e leva título de torneio de exibição em Abu Dabi

O espanhol Rafael Nadal começou o ano conquistando um título. Neste sábado, o número 5 do mundo superou o canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, e faturou o Mubadala World Tennis Championship, um tradicional torneio de exibição realizado em Abu Dabi.

O título é o terceiro de Nadal na competição amistosa, o que o faz se igualar ao sérvio Novak Djokovic como maior vencedor da competição em Abu Dabi, que serve como um ensaio para o início da temporada do tênis.

No primeiro set, Nadal e Raonic fizeram um duelo equilibrado, definido apenas no tie-break, com a vitória do espanhol, que chegou a abrir 5/0. Depois, no segundo set, o espanhol conseguiu uma quebra de saque no terceiro game, encaminhando a sua vitória, que foi definida por 6/3.

Agora, confiante com o título, Nadal segue para Doha, no Catar, onde disputará um torneio de nível ATP 250, que começará na próxima segunda-feira e servirá como preparação para o Aberto da Austrália. Raonic, por sua vez, disputará o Torneio de Brisbane.

Dono de 14 títulos dos torneios do Grand Slam, Nadal vem de uma temporada difícil, em que não alcançou nem as semifinais das quatro principais competições do ano, embora tenha faturado três títulos. E em 2016 ele quer recuperar o alto nível que o levou a ser um dos principais nomes da história do tênis.

Também neste sábado, o espanhol David Ferrer, que foi batido por Nadal nas semifinais em Abu Dabi, assegurou a terceira colocação ao derrotar o suíço Stan Wawrinka por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/4 e 10/8.

No match tie-break, Ferrer chegou a estar perdendo por 5/0, mas conseguiu a virada para ao menos garantir a terceira posição da competição amistosa. Assim como Nadal, Ferrer também jogará em Doha na próxima semana. Wawrinka, por sua vez, disputará o Torneio de Chennai.