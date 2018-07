Nadal supera Tsonga e fica em 3.º em torneio de exibição

ABU DHABI - Rafael Nadal garantiu o terceiro lugar no torneio de exibição disputado em Abu Dhabi, nesta semana, ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga neste sábado. O espanhol, atual número 1 do mundo, venceu o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Com o resultado, Nadal se reabilita de inesperada derrota sofrida para o compatriota David Ferrer na sexta, logo em sua estreia. O líder do ranking havia entrado direto na semifinal da competição amistosa, que serve de preparação para o Aberto da Austrália - o primeiro Grand Slam da temporada 2014 terá início no dia 13.

Após mostrar clara falta de ritmo contra Ferrer, Nadal apresentou maior consistência neste sábado. Ele chegou a ter certa dificuldade em seus games de saque, mas se defendeu bem e levou o duelo para o tie-break no set inicial, quando foi superior. O segundo set foi mais tranquilo. O espanhol obteve uma quebra de saque logo no início e encaminhou a vantagem até fechar a parcial e a partida.

Superado o primeiro compromisso da temporada 2014, Nadal agora disputará o ATP 250 de Doha, a partir do dia 30.