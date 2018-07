Nadal treina no Rio e confirma participação em desfile da Viradouro

Rafael Nadal não suará somente no saibro do Rio Open nos próximos dias. Antes da estreia, o espanhol vai participar da abertura do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na noite de domingo. Ele vai desfilar na Sapucaí pela Viradouro na companhia do compatriota David Ferrer e do brasileiro Gustavo Kuerten.

O trio sairá em destaque por desfilar na ala da diretoria da escola, uma das primeiras a entrar na pista. Espécie de setor VIP do desfile, a ala não exige fantasia. Assim, o dono de nove títulos de Roland Garros, David Ferrer e Guga, detentor de outros três títulos em Paris, devem vestir apenas camisa e calças brancas, sem qualquer adereço.

Eles vão desfilar pela Viradouro por ser a primeira a entrar na Sapucaí, a partir das 21h30. Como o trajeto pela pista dura cerca de 80 minutos, eles poderão estar liberados por volta das 23 horas. A participação no carnaval do Rio, assim, não prejudicaria a preparação de Nadal e Ferrer para a estreia no Rio Open - o Rei do Saibro fará sua primeira partida na noite de terça.

Nadal desembarcou no Rio na noite desta quarta. E no início da tarde desta quinta-feira o atual campeão do torneio de nível ATP 500 já estava nas quadras iniciando sua preparação, ao lado do tio e treinador Toni Nadal. Nas redes sociais, o tenista se mostrou empolgado por treinar no Jockey Club, com vista para o Cristo Redentor. "Treinando debaixo dos olhos do Cristo", registrou o atual número três do mundo.

Ao chegar ao Brasil, Nadal revelou o desejo de conhecer o carnaval do Rio, famoso mundialmente. Para o espanhol, a festa popular é considerada um "espetáculo" e uma "religião" no País.

No domingo, ele terá o oportunidade de conhecer melhor o carnaval local, a partir do samba-enredo "Nas veias do Brasil, é a Viradouro em um dia de graça!", que aborda a importância dos negros para o País. "E se não fossem os negros? Por certo, o Brasil seria outro...", diz a escola na sinopse do enredo.