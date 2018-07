Nadal vê Dolgopolov em condições melhores para final O espanhol Rafael Nadal fez o que todos esperavam e chegou à decisão do Rio Open. Mas a disputa da semifinal foi mais dura do que se imaginava, durou 2 horas e 46 minutos e só foi decidida num 12 a 10 no tie-break do terceiro set contra seu compatriota Pablo Andujar. Agora, para ser campeão do mais importante torneio de tênis da América do Sul, o número 1 do mundo precisará superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 54.º do ranking, e o cansaço.