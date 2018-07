Nadal vence batalha com Djokovic e vai à final no Canadá

MONTREAL - Rafael Nadal está de volta. Depois da frustrante eliminação logo na estreia em Wimbledon, o espanhol ficou um mês e meio afastado e voltou para o Masters 1.000 de Montreal. Neste sábado, teve a prova de fogo contra Novak Djokovic e não titubeou diante do número 1 do mundo. Venceu por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/6 (7/2)) e se classificou para fazer a final contra o canadense Milos Raonic.

A comemoração efusiva de Nadal, depois de uma batalha de três sets, mostrava a importância da vitória, a 21ª do espanhol sobre Djokovic, que venceu o rival 15 vezes. Neste ano está 2 a 1 para Nadal, que vai atrás do seu oitavo título no ano. Até aqui, na temporada, disputou 11 torneios e chegou a 10 finais. Perdeu só em Viña del Mar e Monte Carlo.

Domingo, Nadal vai buscar seu 25º título em Masters 1.000. De forma geral, pode chegar à sua 58ª taça no Circuito. No Masters do Canadá, ele foi campeão em 2005 e 2008.

O JOGO

A partida começou com Djokovic cometendo duas duplas faltas e entregando o primeiro game para Rafael Nadal. Quando o espanhol foi para o saque, viu o rival com três break points, mas salvou todos. Era a prova de que a partida tinha tudo para ser emocionante.

Os dois foram confirmando seus serviços até o sétimo game. Novamente Djokovic vacilou com uma dupla falta e teve seu serviço quebrado. Nadal sacava para fechar o set, mas o sérvio conseguiu devolver uma quebra e equilibrar o jogo. Quando foi novamente para o serviço, porém, o espanhol não teve dificuldades em fechar o primeiro set em 6/4.

Precisando se recuperar para levar o jogo para o terceiro set, Djokovic começou bem o segundo set. Mas a única quebra foi no oitavo game, com 5/3 para o sérvio, que não desperdiçou a chance no serviço seguinte e fechou em 6/3.

O terceiro set foi o mais equilibrado. Com os dois tenistas jogando o fino e sacando muito bem, nenhum deles consegui quebras, levando a definição para o tie-break. Aí falou mais alto a força mental do espanhol, que venceu por 7/2 e fechou o jogo.

O rival de Nadal na final deste domingo será Milos Raonic, que neste sábado levou a melhor sobre Vasek Pospisil na inesperada semifinal canadense do Masters 1.000 de Montreal. O atual 13.º colocado do ranking mundial avançou ao derrotar o seu compatriota por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4).

Antes de assegurar lugar na decisão, Raonic já havia brilhado ao bater nas quartas de final o argentino Juan Martín del Potro, atual sétimo colocado do ranking mundial e campeão do ATP 500 de Washington no último domingo.

Essa será a primeira vez que Raonic disputará uma final de um Masters do circuito profissional, sendo que ele atuará como azarão em busca do seu quinto título na carreira. Já Pospisil, atual 71.º colocado do ranking mundial, não conseguiu alcançar neste sábado aquela que seria a primeira decisão da sua carreira.