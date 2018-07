Nadal vence Berdych e vai à 4.ª final seguida após volta às quadras

INDIAN WELLS - Os sete meses de recuperação de uma lesão no joelho e a incerteza de voltar a jogar tênis em alto nível fazem parte de um passado cada vez mais distante para Rafael Nadal. Neste sábado, ele voltou a provar porque é um dos melhores do mundo na modalidade e derrotou o checo Tomas Berdych para chegar à decisão do Masters 1000 de Indian Wells, sua quarta final em quatro torneios disputados desde a recuperação.

Superior ao longo de todo o confronto, Nadal bateu Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h43min de jogo. Ele agora espera o vencedor da outra semifinal, entre Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro, para saber quem enfrentará na decisão do torneio, que dá mil pontos no ranking da ATP ao vencedor.

Antes de Indian Wells, Nadal já havia alcançado as finais dos torneios de Viña del Mar, São Paulo e Acapulco - venceu estes últimos dois - em 2013. Além da classificação, o espanhol pôde comemorar neste sábado a manutenção da freguesia diante de Tomas Berdych, chegando à 13.ª vitória em 16 partidas contra o checo.

Na decisão, no entanto, ele deve encontrar mais dificuldade, independentemente do adversário. Diante de Novak Djokovic, atual número 1 do ranking, Nadal tem 19 vitórias e 14 derrotas. Já contra Del Potro, são sete triunfos em dez confrontos.

Neste sábado, o espanhol soube impor seu jogo de fundo de quadra para vencer. No segundo set ele chegou a ficar atrás no placar depois que Berdych quebrou seu serviço, mas devolveu a quebra pouco depois e conseguiu mais um game no saque do adversário no final para chegar à vitória.