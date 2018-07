Nadal vence Berrer e está nas quartas em Montecarlo

O espanhol Rafael Nadal segue soberano no Masters 1.000 de Montecarlo. Nesta quinta-feira, o segundo favorito e terceiro melhor tenista do mundo massacrou o alemão Michael Berrer, por 6/0 e 6/1, e avançou para as quartas de final do torneio.

Na próxima rodada, no entanto, Nadal deverá ter um adversário mais complicado. Enfrenta o vencedor do confronto entre o francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto favorito, e o espanhol Juan Carlos Ferrero, nono cabeça de chave.

Campeão das últimas cinco edições do Masters 1.000 de Montecarlo, Nadal já havia atropelado em sua estreia o holandês Thiemo de Bakker por 6/1 e 6/0. E nesta quinta-feira, o espanhol perdeu o único game quando já vencia por 5/0 no segundo set.

Outro favorito espanhol a avançar foi Fernando Verdasco, sexto cabeça de chave. Depois de perder o primeiro set para o checo Tomas Berdych, ele conseguiu a reação e fechou em 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será o compatriota Albert Montanes, que surpreendeu o croata Marin Cilic e venceu por 2 a 0 (6/4 e 6/4).

Ainda nesta quinta-feira, mais um espanhol se deu bem em Montecarlo. David Ferrer passou pelo croata Ivan Ljubicic e também garantiu vaga nas quartas de final.