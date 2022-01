Nadal vence Berrettini e vai à final do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal está a uma única vitória do recorde masculino de 21 Grand Slams depois de derrotar o italiano Matteo Berrettini nesta sexta-feira, 28. Essa é a sexta vez que o atleta chega à final do Aberto da Austrália.

O lendário jogador de 35 anos foi muito sólido contra o jovem italiano, e venceu por 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 em 2 horas e 55 minutos. Nadal enfrentará o russo Daniil ou o grego Stefanos Tsitsipas na final de domingo, 30.

Após meses afastado do circuito por lesão, Nadal pode bater o recorde de Grand Slams vencidos por um tenista masculino e quebrar o atual empate triplo que divide com o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Questionado sobre a possível façanha em declarações na pista ao final da partida, Nadal garantiu que para ele o importante é o Aberto da Austrália, prêmio que levantou apenas uma vez (2009). "Para mim, é mais sobre o Aberto da Austrália do que qualquer outra coisa", disse ele. "Sinto-me muito sortudo por ter vencido uma vez na minha carreira em 2009, mas nunca pensei que teria outra chance em 2022", disse ele.

A lesão degenerativa no pé esquerdo obrigou o espanhol a mudar seu estilo de jogo, reforçando seu serviço e buscando pontos mais rápidos. O desempenho até agora tem sido inquestionável, com nove vitórias e nenhuma derrota em 2022.

Durante os dois primeiros sets, Nadal acertou repetidamente o backhand de Berrettini com a mão esquerda e contra-atacou seu saque e seu forehand com competência. Em menos de uma hora e meia, ele já estava dois sets à frente e quebrou o saque três vezes contra seu rival desesperado, finalista em Melbourne no ano passado.

Mas no terceiro set veio a reação do italiano, que aproveitou um momento de maior imprecisão no saque de Nadal para quebrar seu saque e forçar um quarto set.

Apesar de ter sido um set final muito mais equilibrado do que os dois primeiros, o espanhol teve mais sucesso nos pontos decisivos e aproveitou o primeiro match point para garantir uma vaga na final./AFP