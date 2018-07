Nadal vence com facilidade e avança em Roland Garros

Um dia após ter sua partida adiada por causa da chuva que atrapalhou o dia de disputas em Roland Garros na quinta-feira, o espanhol Rafael Nadal entrou em quadra nesta sexta debaixo de sol e voltou a confirmar o seu favoritismo com tranquilidade. Ele venceu o argentino Horacio Zeballos por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3, e se garantiu na terceira rodada do Grand Slam.

Com a vitória conquistada em Paris, Nadal agora espera pelo vencedor do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o usbeque Denis Istomin, que se enfrentam também nesta sexta-feira.

Nadal já havia vencido com facilidade em sua estreia, aplicando triplo 6/2 no francês Gianni Mina, mas desta vez o espanhol mostrou um tênis mais consistente e errou menos. Com apenas 12 erros não-forçados, o tenista número 2 do mundo teve domínio total do confronto e liquidou a vitória em apenas 1h45min.

Para superar Zeballos, Nadal teve 80% de aproveitamento do seu primeiro serviço e só teve o seu saque quebrado em uma oportunidade, no terceiro set, quando o argentino chegou a ter a chance de igualar a partida em 4 a 4. Porém, o espanhol devolveu a quebra em seguida para abrir 5/3 e depois sacar para encerrar o confronto.

Além de Nadal, outros dois espanhóis já venceram sem maiores problemas jogos encerrados nesta sexta-feira. Em um deles, o espanhol David Ferrer, nono cabeça de chave, contou com a desistência do belga Xavier Malisse quando vencia o terceiro set, após ganhar as duas primeiras parciais por 6/2, e se garantiu na terceira rodada.

Já o espanhol Nicolas Almagro aplicou 3 sets a 0 sobre o também belga Steve Darcis, que foi superado com parciais de 6/3, 6/0 e 7/5, e também foi para a terceira rodada.

Mas, se Ferrer confirmou o seu favoritismo, o chileno Fernando González, 12.º cabeça de chave, foi surpreendido e deu adeus ao Grand Slam nesta sexta-feira logo na segunda rodada. Ele caiu diante do ucraniano Oleksandr Dolgopolov Jr por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, e foi eliminado.

Outro tenista que avançou à terceira rodada nesta sexta-feira foi o romeno Victor Hanescu, que bateu Yuri Schukin por 6/3, 6/4 e 6/2.