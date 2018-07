Nadal vence com facilidade na estreia em Roland Garros

Invicto no saibro nesta temporada, o espanhol Rafael Nadal deu nesta terça-feira, em Paris, uma nova demonstração do seu favoritismo ao título do Torneio de Roland Garros. Mesmo atuando longe do seu melhor desempenho, o tenista estreou com uma fácil vitória sobre o francês Gianni Mina, por 3 sets a 0, com triplo 6/2, apesar das 2h23min que ficou em quadra.

Derrotado de forma surpreendente pelo sueco Robin Soderling na edição passada do Grand Slam francês, Nadal contabilizou, com a vitória desta terça-feira, a impressionante marca de 32 vitórias nas últimas 33 partidas no saibro de Paris.

Relaxado pelo seu favoritismo, Nadal cometeu 28 erros não-forçados no confronto com Mina e ainda cedeu nove oportunidades de quebra de saque ao 655.º colocado do ranking mundial.

Embalado pelos títulos obtidos no saibro de Montecarlo, Roma e Madri, Nadal irá enfrentar na segunda rodada de Roland Garros o argentino Horacio Zeballos, que nesta terça-feira precisou superar uma batalha de quatro horas para seguir vivo em Paris.

Zeballos bateu o austríaco Martin Fischer por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (8/10), 1/6, 6/4 e 8/6, para poder encarar agora o cabeça de chave número 2 da competição.

Além de Nadal, outros espanhóis triunfaram em seus jogos nesta terça-feira em Roland Garros. Em um deles, David Ferrer, nono cabeça de chave, bateu o francês David Guez por 6/1, 6/3 e 6/1. Com isso, terá pela frente na segunda rodada o ganhador do duelo entre o belga Xavier Malisse e o alemão Simon Greul, que também se enfrentam nesta terça-feira.

Já Juan Carlos Ferrero e Pere Riba também se garantiram na próxima rodada com tranquilas vitórias por 3 sets a 0 sobre Pablo Cuevas (URU) e Marc Gicquel (FRA), respectivamente.

Mas o dia não foi apenas de festa para os espanhóis em Paris. Um deles, Santiago Ventura perdeu por 3 a 0 para o italiano Andreas Seppi. O alemão Philipp Kohlschreiber, por sua vez, superou o eslovaco Karol Beck, também por 3 sets a 0, para se garantir na próxima rodada do Grand Slam.