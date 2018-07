Nadal vence compatriota Gimeno-Traver na estreia em Barcelona O tenista espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, começou nesta quarta-feira uma busca pelo sexto título em sete anos no Aberto de Barcelona com uma contundente vitória por duplo 6-1 sobre seu compatriota Daniel Gimeno-Traver, na segunda rodada do torneio.