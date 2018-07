Nadal vence Djokovic após sérvio ter problema no olho

O que era uma batalha acirrada por mais de uma hora diante de uma arquibancada lotada no O2 Arena tornou-se de repente um passeio de Nadal, já que o terceiro colocado do ranking começou a sofrer com a visão.

Ele deixou a quadra quando estava 4-4 no primeiro set, com problemas em suas lentes de contato, e depois perdeu seu saque no 5-5, dando ao espanhol a chance de fechar a primeira parcial.

Djokovic, que foi derrotado por Nadal na final do Aberto dos EUA este ano, recebeu tratamento no olho antes do início do segundo set, e não voltou ao ritmo do começo do confronto.

Nadal mostrou mais uma vez força no fundo de quadra e fechou a partida com facilidade. Ele agora lidera o Grupo A, com duas vitórias.