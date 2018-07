Nadal vence Dodig, chega a 500 vitórias na carreira e vai à final em Barcelona

BARCELONA - Rafael Nadal somou neste sábado a incrível marca de 500 vitórias na carreira - em 605 jogos disputados. O tenista de apenas 24 anos, que ocupa a liderança do ranking mundial, derrotou o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e se classificou para a final do Torneio de Barcelona, quando fará um duelo espanhol com David Ferrer.

Em busca de seu sexto título em Barcelona, Nadal ainda não perdeu nenhum set no torneio deste ano. Contra Dodig, que ocupa apenas a 56ª colocação no ranking mundial, ele precisou de 1 hora e 27 minutos para vencer a semifinal deste sábado. Assim, vai enfrentar agora Ferrer, que tinha garantido sua vaga um pouco antes, ao vencer o também espanhol Nicolas Almagro.

Será a segunda final seguida entre eles. No último domingo, Nadal derrotou Ferrer por 2 sets a 0 e conquistou seu sétimo título consecutivo no Masters de Montecarlo, torneio que abriu a temporada europeia em quadras de saibro. Com isso, o número 1 do mundo passou a ter 12 vitórias em 16 jogos contra o compatriota, que aparece em sexto lugar no ranking.

Na decisão deste domingo, Nadal tentará buscar o seu segundo título na temporada (o outro foi justamente em Montecarlo) e o 45º da carreira, para mostrar que vai mesmo dominar os torneios em saibro até a disputa de Roland Garros, o Grand Slam que acontece a partir do dia 22 de maio, em Paris, na França. Resta saber se Ferrer vai conseguir pará-lo.