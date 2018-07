Nadal vence fácil e vai às oitavas; Ferrer também avança

NOVA YORK - Rafael Nadal não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo e garantir vaga nas oitavas de final do US Open, neste sábado, em Nova York. Cabeça de chave número 2 do Grand Slam norte-americano e atravessando fase espetacular no circuito profissional, o espanhol avançou ao derrotar o croata Ivan Dodig por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/3.

Desta forma, Nadal se credenciou para encarar na próxima fase o vencedor do confronto entre o norte-americano John Isner e o alemão Philipp Kohlschreiber, também previsto para ser encerrado neste sábado.

Ainda sem perder sets na competição, o atual vice-líder do ranking mundial havia arrasado Rogério Dutra Silva na segunda rodada, na qual aplicou 6/2, 6/1 e 6/0 no brasileiro, e segue como forte candidato ao título do Grand Slam norte-americano.

Para dar mais um passo rumo ao título, Nadal exibiu grande eficiência no saque, que é uma das principais qualidades de Dodig. Sem sofrer nenhuma quebra de serviço, o espanhol converteu quatro de sete break points para encaminhar seu triunfo em sets diretos. Para completar, ainda completou 37 bolas vencedoras, contra apenas 19 de seu rival, e teve 80% de aproveitamento com seu primeiro serviço.

FERRER

Além de Nadal, outro espanhol de destaque que assegurou vaga nas oitavas de final do US Open neste sábado foi David Ferrer, quarto cabeça de chave e atual tenista número 4 do mundo. Ele seguiu em frente em Nova York ao bater o casaque Mikhail Kukushkin por 3 sets a 1, com 6/4, 6/3, 4/6 e 6/4, e terá como próximo rival o vencedor da partida entre o sérvio Janko Tipsarevic e o norte-americano Jack Sock, também prevista para ser encerrada neste sábado.

Ferrer sofreu para confirmar o seu favoritismo, pois teve o saque quebrado por seis vezes durante a partida, mas compensou o fato convertendo oito break points e ainda foi beneficiado com o grande número de erros do rival - foram 66 não-forçados, contra 37 do espanhol.

Em outro duelo já encerrado na chave masculina de simples neste sábado, o canadense Milos Raonic, décimo cabeça de chave, derrotou o espanhol Feliciano López por 3 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/4, 6/3 e 6/4, e também avançou às oitavas de final, fase em que terá pela frente o ganhador do confronto entre o francês Richard Gasquet e o russo Dmitry Tursunov.