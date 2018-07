Nadal vence fácil espanhol e avança às quartas em Barcelona

O espanhol Rafael Nadal não teve muito trabalho para se tornar o primeiro tenista classificado às quartas de final do Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o número 5 do mundo avançou ao derrotar o compatriota Albert Montañes, 104º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1 hora e 7 minutos.

A vitória em Barcelona foi a quarta de Nadal em quatro duelos com Montañes. E agora o espanhol vai aguardar a definição do seu próximo adversário no torneio - será quem avançar no confronto entre o italiano Fabio Fognini, contra quem Nadal lidera o confronto direto por 6 a 3, e o sérvio Viktor Troicki, a quem o espanhol venceu nos cinco duelos que fez.

Na partida deste quinta, Nadal conseguiu a primeira quebra de serviço no segundo game, mas perdeu o seu saque na sequência para o veterano compatriota, de 35 anos. Depois, porém, ele voltou a se impor, venceu quatro games seguidos, tendo convertido break points no sexto e oitavo, para aplicar 6/2 em Montañes.

Na parcial seguinte, Nadal abriu 4/1 após conseguir uma quebra de saque no quarto game. E como já havia ocorrido no primeiro set, ele fechou a partida convertendo mais um break point para vencer novamente por 6/2, avançando no Torneio de Barcelona, onde já foi campeão oito vezes e é o cabeça de chave número 1 desta edição, para a qual chegou embalado pelo título do Masters 1000 de Montecarlo no último fim de semana.