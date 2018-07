Nadal vence fácil Kyrgios e avança às quartas de final em Madri

O espanhol Rafael Nadal não teve muitos problemas para se classificar às quartas de final do Masters 1000 de Madri. Com uma atuação sólida, o número 5 do mundo superou nesta quinta-feira o australiano Nick Kyrgios, o 20º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 12 minutos.

Na partida desta quinta, Nadal subiu o nível em comparação ao seu jogo de estreia no evento espanhol, na última quarta-feira, quando precisou de três sets para superar o italiano Fabio Fognini. Assim, conseguiu desempatar o confronto direto com Kyrgios, fazendo 2 a 1 e se garantindo nas quartas de final em Madri.

Nadal foi bem superior a Kyrgios nos momentos de definição da partida, também se aproveitando da oscilação do australiano. No primeiro set, após troca de quebras de saque, o espanhol converteu um break point decisivo no sexto game, encaminhando a sua vitória, definida por 6/3.

Já no segundo set, Nadal não enfrentou qualquer resistência. O espanhol abriu 4/0 com duas quebras de serviço e assegurou a sua vitória por 6/1 ao converter mais um break point, no sétimo game, se classificando às quartas de final do Masters 1000 de Madri.

O próximo adversário de Nadal no evento espanhol será o belga David Goffin, número dez do mundo, a quem o espanhol superou nas semifinais do Masters 1000 de Montecarlo deste ano, posteriormente faturando o seu décimo título do evento monegasco.

Também na noite de quinta, o uruguaio Pablo Cuevas, número 27 do mundo, derrotou o francês Benoit Paire (52º) por 7/5, 0/6 e 6/1. Nas quartas de final, ele terá pela frente o almeão Alexander Zverev.