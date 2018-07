Nadal vence Federer e fará final do Aberto da Austrália

Como tantas das batalhas entre ambos ao longo dos anos, o 27o confronto foi um show de jogadas, com suspense e divertimento servidos em medidas exatas sob as luzes de uma Rod Laver Arena exigente.

Em meio a uma atmosfera mais propensa a um jogo de futebol, a força bruta de Nadal triunfou sobre a destreza do suíço enquanto ele conquistava a quebra decisiva do serviço do rival em 4 a 4 no quarto set e fechava a série no segundo ponto decisivo quando Federer deu uma direita longa.

Com gritos estridentes vindo das arquibancadas, Nadal jogou os equipamentos em sua cadeira depois da vitória e saiu do centro da quadra azul de joelhos, inclinando-se para trás para olhar o céu noturno.

"É sempre um prazer estar nessa quadra", disse o número 2 do mundo em uma entrevista.

"É uma honra jogar contra Roger. Foi um jogo fantástico. É simplesmente maravilhoso ter um jogador na sua frente que não comete erros e tem um jogo totalmente completo."

Federer, tenista número 3 do mundo, depois de uma noite de grande drama, teve a chance de derrotar o espanhol em um tenso quarto set, mas perdeu uma chance de quebrar o serviço de Nadal quando liderava por 4 a 3 e outros dois quando Nadal terminou a partida.

Essa foi a segunda derrota de Federer para Nadal na Rod Laver Arena, onde ele perdeu um clássico com 5 sets pelo título de 2009.

Nadal vai tentar seu segundo título no Melbourne Park contra Novak Djokovic ou Andy Murray, que vão jogar na segunda semifinal na sexta-feira.