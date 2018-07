Nadal vence Federer em casa e iguala duelo beneficente

O espanhol Rafael Nadal devolveu a derrota sofrida na terça-feira e igualou a série de jogos beneficentes com o suíço Roger Federer nesta quarta. Jogando diante de sua torcida, em Madri, o número 1 do mundo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1.

Na terça, Federer havia levado a melhor, também por 2 sets a 1, de virada, em Zurique, na Suíça. Os organizadores do evento estimam que o primeiro jogo tenha arrecadado cerca de R$ 5 milhões, que serão doados a projetos envolvendo esporte e crianças na África, através de entidades lideradas pelos dois tenistas.

Comandada pelo espanhol, a Fundación Rafa Nadal contará ainda com uma renda extra. A quadra que recebeu o jogo desta quarta será desmontada e cortada em 35 mil pedaços, que serão emoldurados e autografados pelo tenista antes de serem vendidos como souvenir.

Mesmo em clima de "amistoso", os dois jogadores mantiveram o alto nível nesta quarta e protagonizaram belos lances para alegria dos 11.442 torcedores presentes na Caja Mágica, em Madri. Depois de um início equilibrado, Nadal salvou um set point do suíço e fechou a primeira parcial no tie-break.

A igualdade se manteve até o quinto game do segundo set, quando Federer obteve a primeira quebra de saque do jogo. Ele abriu vantagem e encaminhou a parcial sem sobressaltos, empatando o confronto. No set de desempate, Nadal se saiu melhor e obteve duas quebras para fechar por um inesperado 6/1.