Nadal vence Ferrer e conquista seu sétimo título em Monte Carlo

O número 1 do mundo, cuja vitória em Monte Carlo no ano passado o fez o primeiro tenista na era profissional a vencer o mesmo torneio seis vezes seguidas, mostrou poucos sinais de que deixaria o troféu escapar, com mais uma performance arrebatadora.

"Rei do saibro", Nadal quebrou o serviço do adversário no terceiro game quando seu compatriota mandou a bola na rede, mas Ferrer reagiu imediatamente quebrando de volta graças a uma largada belíssima na final do primeiro evento em quadra de saibro na temporada européia.

No entanto a alegria de Ferrer teve vida curta, com Nadal quebrando o serviço no game seguinte e vencendo o primeiro set antes de tomar a iniciativa no segundo com uma passada soberba, tendo o serviço quebrado apenas no oitavo game para reagir e fazer 6-5.

Ele saltou no ar com alegria quando Ferrer acertou a rede para selar a vitória histórica.

Ferrer derrotara um machucado Nadal nas quartas-de-final do Aberto da Austrália em janeiro mas desta vez o líder do ranking, que venceu Fernando Verdasco em outra final "espanhola" em Mônaco no ano passado, estava muito forte no forehand.

Nadal venceu todos os torneio que disputou no saibro ano passado e poucos apostariam contra ele quanto a repetir o desempenho nesta temporada, com a defesa dos títulos no Aberto da França no mês que vem, após viagens a Barcelona e aos Masters de Madri e Rome.

O tenista de 24 anos não esteve em sua melhor forma nesta semana, e foi muito pressionado por Andy Murray na semi-final de sábado, mas apesar do estranho problema com seu saque e as falhas na hora de matar o ponto não lhe custaram a vaga na decisão.

Novak Djokovic venceu Nadal nas duas últimas finais que disputaram este ano, mas o sérvio não disputou o torneio de Monte Carlo por conta de uma lesão no joelho, tirando dos fãs a chance de ver se o Djokovic poderia ameaçar o espanhol na sua quadra de saibro favorita.

Roger Federer perdeu nas quartas-de-final quando o suíço encontrou seu grande rival Nadal, mas o número quatro do ranking, Ferrer, promoveu uma boa disputa com seus familiares assistindo.

Outros notáveis espectadores no Monte Carlo Country Club foram o Príncipe Albert de Mônaco, que foi à quadra antes da partida final, e o vocalista do U2 Bono, enquanto um super iate ancorava na baía logo abaixo de uma das mais idílicas sedes de um torneio de tênis.