Nadal vence francês e ainda volta a jogar nesta sexta A vitória sobre Benoit Paire, nesta manhã, em Barcelona, foi só a abertura do dia para Rafael Nadal. O espanhol, grande favorito ao título no torneio que distribuiu 500 pontos ao campeão no ranking da ATP, fez o primeiro jogo do dia no saibro espanhol e venceu com relativa tranquilidade o francês por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em uma hora e 26 minutos.