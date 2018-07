Nadal vence mais uma e vai às oitavas de final do Aberto da Austrália

Desta vez com uma vitória bem mais tranquila do que a conquistada na segunda rodada do Aberto da Austrália, na qual precisou jogar cinco sets, Rafael Nadal venceu o israelense Dudi Sela por 3 a 0, com parciais de 6/1, 6/0 e 7/5, nesta sexta-feira, e se garantiu nas oitavas de final do Grand Slam realizado em Melbourne.

Com o novo triunfo, o tenista espanhol se credenciou para enfrentar na próxima fase o sul-africano Kevin Anderson, que horas mais cedo derrotou o francês Richard Gasquet por 3 sets a 0, com 6/4, 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6).

Este será apenas o segundo confronto entre Nadal, atual terceiro colocado do ranking mundial, e Anderson, hoje o 15º tenista do mundo. E no único duelo entre os dois o espanhol ganhou por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Toronto de 2010.

Vindo de uma vitória sofrida diante do norte-americano Tom Smyczek, Nadal começou o confronto desta sexta de forma arrasadora. Sem oferecer chance de quebras de saque ao rival, converteu três de sete break points para fechar o primeiro set em 6/1.

Na segunda parcial, mais uma vez absoluto com o serviço na mão, voltou a aproveitar três de sete oportunidades de quebra para aplicar um "pneu" (6/0) e ficar a um set da vitória.

No terceiro set, porém, Sela deu início a uma inesperada reação e obrigou seu poderoso adversário a salvar sete break points, sendo que o espanhol só foi conseguir uma quebra no 12º game, com a qual liquidou o confronto em 7/5.

BRUNO SOARES

Único brasileiro em ação nesta sexta-feira no Aberto da Austrália, Bruno Soares estreou com vitória na chave de duplas mistas da competição. Cabeça de chave número 1 da competição ao lado da indiana Sania Mirza, ele superou a parceria formada pela húngara Timea Babos e pelo norte-americano Eric Butorac por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 10/3.

Campeões de duplas mistas do último US Open, Soares e Mirza ainda esperam pela definição dos seus próximos adversários. Será quem levar a melhor no confronto da parceria entre a norte-americana Abigail Spears e o mexicano Santiago Gonzalez contra a australiana Arina Rodionova e o bielo-russo Max Mirnyi.

O brasileiro Marcelo Melo também participa do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália. Cabeça de chave número 2 ao lado a eslovena Katarina Srebotnik, ele estreará contra a parceria espanhola Arantxa Parra Santonja e David Marrero.