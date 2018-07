Nadal vence Nalbandian e é campeão do Aberto do Brasil

Nadal, ex-número um do mundo, venceu a partida por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3, e foi muito aplaudido pela torcida que lotou o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e o apoiou desde o primeiro jogo.

O espanhol começou bem o confronto e, com duas quebras de serviço, ganhou o primeiro set por 6-2.

Na segunda série, Nalbandian dominou as ações da partida e abriu 3-0, com duas quebras de serviço. A partir daí, no entanto, Nadal retomou seu melhor jogo e venceu seis games na sequência, fechando o confronto.

O espanhol de 26 anos voltou a jogar na semana passada, no torneio de Viña del Mar, no Chile, no qual foi vice-campeão ao perder a final para o argentino Horacio Zeballos por 6-7 (2), 7-6 (6) e 6-4.

Nadal ficou sete meses afastado das quadras devido a problemas no joelho. Sua última partida antes do retorno no Chile havia sido em Wimbledon, em junho. Ele foi diagnosticado com um rompimento parcial do tendão patelar e uma inflamação no joelho esquerdo, o que o impediu de defender o título olímpico nos Jogos de Londres.

Dono de 11 títulos do Grand Slam, sete deles em Roland Garros, Nadal também perdeu o Aberto dos EUA e o ATP World Tour Finals que encerrou a temporada de 2012.

(Por Tatiana Ramil)