Nadal vence Tsitsipas em jogo de 3 sets e vai à semi do ATP Finals

Rafael Nadal avançou para as semifinais do ATP Finals pela primeira vez em cinco anos e eliminou o atual campeão, o grego Stefanos Tsitsipas, ao derrotá-lo por 6/4, 4/6 e 6/2, nesta quinta-feira, na O2 Arena, em Londres. O espanhol enfrentará Daniil Medvedev nas semifinais, no sábado.

É a sexta vez em 10 participações que Nadal chega às semifinais do torneio de final de temporada, que é o maior título que ele ainda não conquistou em sua carreira. Tsitsipas foi campeão em sua primeira tentativa no ano passado, mas agora deixou a disputa, após sua segunda derrota na fase de grupos, sofrendo com seu saque instável no terceiro set, quando foi quebrado três vezes.

Nadal nunca pareceu ameaçado em seu serviço contra Tsitsipas até o game final do segundo set, quando ele cometeu uma dupla falta para dar o empate ao grego no jogo. De repente, nenhum dos tenistas passou a conseguir sustentar o saque. A terceira parcial, então, começou com três quebras de serviço, com Nadal em vantagem de 2/1. Depois, o espanhol conseguiu sustentar o saque, antes de converter novo break, fazendo 5/2. E aí fechou a parcial em 6/2.

Nadal venceu Medvedev no ATP Finals do ano passado, em uma partida onde o russo chegou a liderar o terceiro set por 5/1, mas nenhum deles avançou da fase de grupos daquela vez. Agora Medvedev está em grande forma, tendo vencido o Masters 100 de Paris e suas duas primeiras partidas em Londres.

Também nesta quinta, o já eliminado Andrey Rublev venceu o campeão do US Open, Dominic Thiem por 6/2 e 7/5, em uma partida que teve poucas consequências reais para qualquer deles. O austríaco já havia assegurado a liderança da chave por ter batido Tsitsipas e Nadal nas duas primeiras rodadas.

A partida entre Thiem e Rublev teve um atraso por falta de luz na O2 Arena. E o austríaco também parecia sem energia no primeiro set, tendo perdido os dois primeiros games de serviço e sendo derrotado em 26 minutos.

O segundo set foi muito mais equilibrado. Rublev liderava por 4/3 e sacava quando perdeu oito pontos seguidos, permitindo a reação de Thiem, antes de quebrar o serviço do rival no 11.º game e ganhar o seguinte para fazer 7/5, ao menos encerrando sua primeira participação no ATP Finals com vitória.