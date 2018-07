Nadal vence Tsonga e avança às semifinais em Miami

O espanhol Rafael Nadal enfrentou dificuldades, mas conseguiu se classificar na noite de quarta-feira para as semifinais do Torneio de Miami. Em busca de sua quarta final e do primeiro título na Flórida, o número 2 do mundo derrotou o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em 2 horas e 49 minutos.

Nadal dominou o primeiro set da partida e se aproveitou do excesso de erros não-forçados de Tsonga para obter duas quebras de serviço e vencer por 6/2. Com uma quebra no quinto game da segunda parcial, o espanhol chegou a abrir 4/2 e sacava para fechar o jogo quando liderava por 5/4. Porém, Tsonga reagiu, conseguiu duas quebras de serviço e provocou o terceiro set ao fechar a segunda parcial em 7/5.

O terceiro set foi equilibrado e sem quebras de serviço até o nono game, quando Nadal converteu um break-point. Em seguida, o espanhol confirmou o seu serviço e fechou a parcial em 6/4 e a partida em 2 sets a 1 para se garantir nas semifinais do Masters 1000 de Miami.

Nas semifinais, na sexta-feira, Nadal vai enfrentar o britânico Andy Murray, que eliminou o sérvio Janko Tipsarevic. O espanhol tem vantagem de 13 a 5 no confronto direto, mas perdeu a última partida, no ano passado, na final do Torneio de Tóquio. Em caso de triunfo, Nadal vai igualar as campanhas de 2005, 2009 e 2011, quando avançou até a decisão em Miami. A outra semifinal será entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol David Ferrer.