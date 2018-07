Nadal vence Wawrinka e avança em Xangai

O espanhol Rafael Nadal triunfou na sua partida de estreia no Masters 1000 de Xangai e avançou às oitavas de final. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo dominou o jogo e derrotou o suíço Stanilas Wawrinka, 21º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

Vice-campeão em Xangai em 2009, Nadal acumula sete vitórias em sete confrontos com Wawrinka. Agora, ele vai enfrentar Jurgen Melzer, em duelo que vale uma vaga nas quartas de final. O austríaco também é seu freguês e perdeu as três partidas em que eles se enfrentaram.

Nadal praticamente definiu os sets no começo ao obter uma quebra de serviço no início de cada parcial. O espanhol só foi ameaçado no sexto game do primeiro set, quando precisou salvar três break-points. Assim, conseguiu uma vitória com certa tranquilidade sobre Wawrinka.

Também nesta quarta-feira, Gael Monfils foi surpreendido e perdeu para Richard Gasquet, em duelo entre tenistas franceses, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 1 hora e 42 minutos. Número 31 do mundo, Gasquet vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final do Masters 100 de Xangai.