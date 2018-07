Nadal vence Zverev e empata confronto da Davis entre Espanha e Alemanha

O espanhol Rafael Nadal, tenista número 1 do mundo, derrotou o alemão Alexander Zverev, quarto do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4 e empatou o confronto entre os países pelo Grupo Mundial da Copa Davis.

Com o apoio dos torcedores no saibro de Valência, Nadal dominou a partida desde o início e igualou o confronto da Espanha com a Alemanha em 2 a 2. A decisão da vaga para a semifinal agora ficou para o quinto jogo.

David Ferrer e Philipp Kohlschreiber definem a classificação ainda neste domingo. O país que passar enfrentará a França, que conseguiu fazer 3 a 1 na Itália também neste domingo, fora de casa.

Jogando no saibro, em Gênova, Lucas Pouille, número 11 do ranking, derrotou Fabio Fognini, 20º do ranking, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1, 7/6 (7/3) e 6/3, em 3h01 de partida.

Pouille também havia vencido seu outro jogo de simples, contra Andreas Seppi. O outro triunfo da França aconteceu nas duplas, quando Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert superaram os italianos Fognini e Simone Bolelli.