Nadal vira jogo e derrota Roddick no ATP Finals

O número um do mundo, de 24 anos, havia perdido, no ano passado, todos os seis sets disputados no torneio que encerra a temporada e, quando Roddick fechou a primeira parcial, parecia que sua fase ruim continuaria.

Entretanto, o espanhol se recuperou, venceu o tiebreak do segundo set e depois fechou o jogo.

"Comecei o jogo nervoso, sem ritmo", disse Nadal, aliviado, logo depois do jogo.

"Andy é um jogador muito agressivo e foi muito difícil. Ele pode trocar bolas no fundo de quadra e também da rede, é muito difícil superá-lo. A atmosfera aqui é fantástica, estou muito feliz."