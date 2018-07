Nadal vira sobre Almagro e faz final do Masters de Madri

O espanhol Rafael Nadal continua imbatível na temporada de saibro do circuito profissional de tênis. Embalado pelos títulos em Montecarlo e Roma, o ex-número 1 do mundo avançou a mais uma final neste sábado, ao bater o compatriota Nicolás Almagro pelo Masters 1000 de Madri. Em 2h15, Nadal conseguiu a vitória de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2.

Buscando o seu 18.º troféu em Masters, que o deixaria isolado como maior vencedor de torneios deste porte - o norte-americano Andre Agassi, já aposentado, ganhou 17 taças -, Nadal foi surpreendido no primeiro set pelo rival, apenas o número 35 do mundo e que nunca venceu o compatriota. Com três quebras, Almagro ganhou a parcial e exigiu a reação do atual terceiro colocado do ranking mundial.

Nadal desestabilizou o até então seguro Almagro quando superou o saque do adversário no quarto game, fazendo 3/1 no segundo set. Daí pra frente, o rival do tenista de Mallorca caiu de produção e começou a errar muito. Nadal aproveitou e conquistou duas quebras em cada parcial para fechar o jogo.

Na decisão em Madri, Nadal pode reencontrar o suíço Roger Federer, para quem perdeu o título no ano passado. Pela outra semifinal, o número 1 do mundo encara o espanhol David Ferrer. Campeão do torneio madrilenho em 2005, Nadal já garantiu ao menos a volta à vice-liderança do ranking com sua campanha, superando o sérvio Novak Djokovic.