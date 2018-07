Nadal volta à Davis para tentar evitar queda da Espanha à 3ª divisão

Sem Rafael Nadal há dois anos, a Espanha também não vence um confronto pela Copa Davis pelo mesmo período. Correndo o risco de ser rebaixada para o Grupo II do Zona Europa/África, equivalente à terceira divisão, a equipe espanhola terá o retorno de seus dois melhores jogadores, Rafael Nadal e David Ferrer, para enfrentar a Dinamarca, entre 18 e 20 de setembro, fora de casa, em Odense.

Inicialmente por lesão, mas depois por um boicote dos principais jogadores à equipe, Nadal ficou fora da Davis em três confrontos. O time vice-campeão em 2012 perdeu na primeira rodada de 2014 (4 a 1 para a Alemanha) e foi rebaixado ao ser derrotado para o Brasil, por 3 a 1, na repescagem. Nesta temporada, a Espanha levou 3 a 2 da Rússia na primeira fase do Zonal.

Por isso, o confronto diante da Dinamarca vale o rebaixamento à terceira divisão ou a permanência no Grupo I da Europa/África - mas que só conta com europeus. Os dinamarqueses, entretanto, ocupam apenas o 36.º lugar do ranking da Davis e desde 1996 não disputam o Grupo Mundial. Em teoria, uma vitória sobre a Espanha seria uma zebra histórica.

Mesmo assim, a capitã Conchita Martínez, lendária jogadora espanhola, conseguiu convencer os melhores atletas do País a jogar. Ela terá Nadal (oitavo do mundo), David Ferrer (sétimo), Roberto Bautista (23.º), Fernando Verdasco (42.º) e David Marrero (25.º em duplas). Este último nunca venceu uma partida de Davis.

DESFALQUE

Bicampeã da Davis em 2012 e 2013, a República Checa vai jogar o playoff diante da Índia, tentando permanecer no Grupo Mundial, sem seu principal jogador, Tomas Berdych. Número seis do ranking mundial, ele decidiu manter a decisão de priorizar o circuito mundial nesta temporada. A equipe que vai evitar o rebaixamento terá, entre outros, Jiri Vesely (48.º) e Lukas Rosol (78.º).