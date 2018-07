Nadal volta a jogar neste mês em Abu Dhabi após um semestre fora

O 11 vezes campeão de torneios Grand Slam não compete desde a surpreendente derrota para o tcheco Lukas Rosol na segunda rodada em Wimbledon, em junho.

O espanhol foi diagnosticado com uma ruptura parcial do tendão patelar e uma inflamação no joelho esquerdo e não pôde defender seu título olímpico nos Jogos de Londres. Ele também perdeu o Aberto dos Estados Unidos e a competição que encerra a temporada antes de voltar aos treinos, em 20 de novembro.

"Mal posso esperar para voltar à quadra em Abu Dhabi no fim do mês", escreveu o jogador de 26 anos em sua página no Facebook nesta terça-feira.

"Ganhei o Campeonato Mundial de Mubadala em 2010 e 2011", acrescentou. "Adoraria ter em minhas mãos o troféu novamente este ano!"

Nadal deve enfrentar o número três do mundo Andy Murray ou o nono cabeça-de-chave Janko Tipsarevic em 28 de dezembro no evento em Abu Dhabi, que não faz parte do calendário da ATP. O líder do ranking mundial Novak Djokovic, o quinto David Ferrer e o sexto Tomas Berdych também participarão do torneio.

Nadal disse neste mês que esperava estar de volta à boa forma para a temporada de saibro, quando ele vai buscar o oitavo título do Aberto da França em seu piso favorito, depois de ganhar em maio passado o recorde de sete troféus em Roland Garros.

(Reportagem de Iain Rogers)