Nadal volta ao País após 8 anos para jogar o Brasil Open

Em 2005, quando era apenas um promissor garoto de 18 anos, Nadal superou o compatriota Alberto Martín na final do torneio disputado na Costa do Sauipe, na Bahia. Foi o segundo título de sua carreira.

A presença de Nadal em São Paulo foi confirmada por Luis Felipe Tavares, presidente da empresa de marketing esportivo Koch Tavares, organizadora da competição de nível ATP 250. "As negociações já vinham sendo feitas com a equipe dele desde o ano passado. Foi uma questão de acertar detalhes, conciliar calendário e condição física."

A participação do espanhol no principal torneio de tênis do País pode marcar a sua volta às quadras. Ele está fora do circuito desde julho do ano passado por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo e foi obrigado a desistir de competições, como os Jogos Olímpicos de Londres e o US Open. Recuperado após um tratamento intensivo nos últimos meses, Nadal foi acometido por uma infecção estomacal e teve de abdicar do Aberto da Austrália.

Sem entrar em quadra desde o dia 28 de junho, quando foi eliminado precocemente na segunda rodada de Wimbledon, o tenista número 4 do mundo resolveu dar prioridade para as competições em quadra de saibro em seu retorno ao circuito. Ele teme que o piso duro - onde as grandes estrelas jogarão neste início de ano - possa exigir demais de seu joelho.

Assim, também incluiu em seu calendário a disputa do ATP 500 de Acapulco, no México, entre 25 de fevereiro e 3 de março. E ainda estuda a participação no ATP 250 de Viña del Mar, no Chile (4 a 10 de fevereiro), e no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina (18 a 24 de fevereiro).

O giro pela América Latina servirá para preparar Nadal para os principais torneios de saibro do primeiro semestre, como os Masters 1000 de Montecarlo, Madri e Roma, além, é claro, de Roland Garros, no qual é heptacampeão.

Com essa prioridade, Nadal fica fora da disputa do Torneio de Roterdã, que acontece simultaneamente ao Brasil Open. A competição holandesa dá 1.267.875 euros (cerca de R$ 3,4 milhões) em premiação e já tem a presença de Roger Federer confirmada, enquanto o torneio brasileiro distribui US$ 455.775 (aproximadamente R$ 926 mil) em prêmios e não terá nenhum outro Top 10.

A expectativa para a realização do Brasil Open é grande. Para o diretor Luis Felipe Tavares, o País ganha destaque com grandes eventos esportivos e passa a fazer parte do pensamento dos grandes tenistas. "O Brasil vai receber a Copa do Mundo e a Olimpíada, está cada vez mais em evidência. Um nome como o de Nadal com certeza vai atrair muito interesse."

O presidente da Koch Tavares também aposta que a presença do espanhol vai trazer muita visibilidade para a capital paulista. "Acredito que os veículos internacionais vão se interessar em cobrir o evento. A cidade de São Paulo ganha com isso. O público brasileiro, os patrocinadores e São Paulo merecem receber grandes torneios."

Além de Rafael Nadal, o torneio contará com mais três atletas classificados entre os 20 melhores do ranking da ATP: o espanhol Nicolás Almagro (11º colocado e tricampeão do Brasil Open), o argentino Juan Mônaco (12º) e o suíço Stanilas Wawrinka (17º). Thomaz Bellucci, número 33 do mundo, também vai jogar.

A venda de um novo lote de ingressos promocionais começa nesta terça-feira às 12 horas. Serão comercializadas 1.500 entradas para o anel superior e 300 bilhetes para o anel inferior. A compra pode ser feita no site da Tickets For Fun e nas bilheterias do Credicard Hall. A partir do dia 22 será aberta a venda no Ginásio do Ibirapuera.