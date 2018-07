Nalbandian anuncia que está fora de Roland Garros

O jogador afirmou na semana passada, quando abandonou o Master Series de Madri, que sentiu a lesão muscular devido à ansiedade por voltar a jogar. Após passar oito meses se recuperando de uma cirurgia no quadril realizada em maio do ano passado, David Nalbandian sofre com uma sequência de contusões, o que dificulta seu retorno ao tênis.

Por causa de dores abdominais, no início de ano, teve que adiar a sua aparição nas quadras em um mês. Mesmo sem estar em perfeitas condições físicas, Nalbandian foi decisivo em março no confronto da Argentina com Suécia, pela Copa Davis.

Outra ausência de Roland Garros confirmada nesta segunda-feira é a do francês Gilles Simon, que não conseguirá se recuperar completamente da lesão do joelho direito antes do início do torneio. Gilles Simon e David Nalbandian se juntam ao russo Nikolay Davydenko e à belga Kim Clijsters, que, na semana passada, também anunciaram que não atuarão no saibro francês.