Nalbandian diz que teve 'sorte' para vencer Almagro

"Ele é um grande sacador e ganhou muitos pontos com saque. Creio que tive sorte de jogar bem nos momentos importantes e, por isso, ganhei", resumiu Nalbandian, que já foi o número 3 do mundo e hoje ocupa apenas a 93ª colocação do ranking.

Agora, ele projeta um caminho complicado pela frente contra o italiano Simone Bolelli na semifinal, que será disputada neste sábado. "Espero uma partida difícil. As condições deixam as coisas muito equilibradas. Preciso estar bem da cabeça e dar o melhor possível", disse o argentino de 31 anos, que não disputava um torneio da ATP desde agosto.

As condições atmosféricas encontradas na capital paulista também foram levadas em consideração por Almagro. "A altitude faz com que seja difícil jogar aqui, o jogo fica mais rápido. Não estava muito bem em quadra. Mas isso não é desculpa. Agora tenho que seguir trabalhando", disse o espanhol.

Número 11 do mundo, Almagro ainda aponta a motivação e o talento do adversário como determinantes para sua eliminação no torneio. "Tenho que felicitar o David por voltar dessa forma depois de tanto tempo. É de se admirar. Sabia que seria um jogo difícil. Na minha opinião, ele é um dos jogadores mais talentosos do circuito, um dos grandes do tênis mundial", declarou.

DUPLAS - Também na noite desta sexta-feira, o italiano Fábio Fognini desistiu da disputa da semifinal da chave de duplas, após sofrer uma contusão muscular - ele estava jogando ao lado do compatriota Simone Bolelli. Assim, os checos Frantisek Cermak e Michal Mertinak avançam para a final sem precisar jogar. Na decisão do título, marcada para domingo, irão enfrentar o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya.