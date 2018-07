Nalbandian é multado após discutir com juiz na Austrália

MELBOURNE - David Nalbandian foi multado em US$ 8 mil (cerca de R$ 16 mil), nesta sexta-feira, por conduta antidesportiva no Aberto da Austrália. Eliminado do Grand Slam na última quarta, em Melbourne, o argentino acabou sendo punido depois de discutir de forma áspera com o juiz de cadeira do confronto no qual foi derrotado pelo norte-americano John Isner por 3 sets a 2.

Indignado com uma decisão polêmica do árbitro, Nalbandian descontou sua raiva jogando água em um integrante da organização do torneio, e essa atitude provocou a punição, que foi a maior aplicada a um tenista até agora neste Aberto da Austrália.

O destempero de Nalbandian, porém, não foi para menos. Um erro do árbitro de cadeira Kader Nouni acabou sendo decisivo para a sua derrota para Isner. Na ocasião, ele errou ao anular uma decisão correta do juiz de linha, que apontou bola fora do norte-americano quando o placar apontava 8 a 8 no quinto set e o tenista dos Estados Unidos sacava para salvar um break point.

O árbitro assumiu a responsabilidade sobre o lance e apontou bola dentro, fato que fez Isner ter um novo primeiro saque à disposição e poder jogar um novo ponto. Revoltado com o erro do juiz, evidenciado pelas imagens de TV, Nalbandian discutiu com o árbitro. Ele solicitou o desafio (uso da imagem para correção eletrônica), mas Nouni alegou que o tenista demorou para solicitar o pedido. E, em seguida, Isner confirmou o seu saque e depois conseguiu quebrar o serviço do argentino para faturar a partida.