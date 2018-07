Nalbandian é nova estrela confirmada no Brasil Open

SÃO PAULO - A organização do Brasil Open aos poucos vai confirmando a tendência de trazer mais estrelas para o torneio que será disputado pela primeira vez em São Paulo, em fevereiro. Nesta sexta-feira, representantes da Koch Tavares confirmaram a participação do argentino David Nalbandian, ex-número 3 do mundo que atualmente se prepara para a decisão da Copa Davis, entre os dias 2 e 4 de dezembro, em Sevilha, contra a Espanha.

Nalbandian é o atual 64º do ranking mundial, mas já chegou a ocupar a 19ª colocação nesta temporada. O argentino acabou caindo na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) devido a lesões musculares que impediram a defesa do título do ATP 500 de Washington, conquistado no ano passado, e à preparação específica em busca do inédito título da Copa Davis para a Argentina - o número 1 do país, Juan Martin Del Potro, também abdicou de torneios importantes no final do ano para se preparar para a competição.

A Koch Tavares já havia anunciado, nesta semana, a participação do espanhol Fernando Verdasco, número 24 do mundo, que também disputa a final da Copa Davis e integrou o top 10 até o início desta temporada. Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo e atual 50º da lista, que cancelou participação no evento do ano passado na última hora por lesão, é outro tenista que deve ser confirmado nos próximos dias. Ainda há outro nome forte em negociação, mas não pode ser revelado enquanto a participação não estiver confirmada.