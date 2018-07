Nalbandian estreia com vitória no Torneio de Montpellier O tenista argentino David Nalbandian estreou com vitória no Torneio de Montpellier, que distribui um total de 650 mil euros em prêmios. Nesta terça-feira, ele confirmou o favoritismo e ganhou do espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, após 1 hora e 28 minutos de jogo.