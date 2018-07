Nalbandian joga duas vezes e vai à semifinal em Queen's O argentino David Nalbandian precisou entrar em quadra para duas partidas nesta sexta-feira na chave de simples do Torneio de Queen''s, em Londres. Apesar do desgaste, venceu os dois jogos, contra o francês Edouard Roger-Vasselin e o belga Xavier Malisse, e avançou às semifinais do torneio jogado na grama inglesa.