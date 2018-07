Nalbandian perde final em Queen's após machucar juiz

Com isso, Nalbandian, que está em 39º lugar no ranking da ATP liderava o duelo por 7/6 (7/3) e 3/4, foi excluído do jogo, o que rendeu o título do torneio londrino a Cilic, número 25 do mundo. Diretor do torneio, Chris Kermode disse que os organizadores não tinham outra opção a não ser encerrar a partida.

"Ele chutou a placar por baixo do juiz de linha e a placa foi voando para a sua perna. Cortou a perna dele, ele está realmente gravemente ferido. Regras são regras. A ATP nos obriga a terminar a final com a violação do código", disse Kermode. "Ele foi levado para o centro médico. David está se sentindo mal com o que ele fez e como aconteceu".

Porém, Nalbandian defendeu que o jogo não deveria ser encerrado, apesar de ter se desculpado pelo incidente. "Às vezes você fica muito frustrado na quadra e é difícil de controlar e às vezes eu cometo um erro, por isso é muito difícil terminar uma final como essa", disse. "Mas, às vezes sentimos tanta pressão da ATP para jogar muitos torneios. Eles não fazem nada para nós, e hoje eu cometi um erro e eu tenho que pagar assim. Eu concordo que eu cometi um erro, mas às vezes todos cometem erros e eu não acho que tinha que acabar assim, especialmente em uma final".

As regras da ATP, no entanto, afirmam que qualquer ação violenta deve causar a desclassificação automática do jogador. "Há um monte de regras, e às vezes eles não fazem nada. O livro de regras é muito grande e eu posso lhe dizer que a ATP comete um monte de erros com os jogadores e nada acontece", disse Nalbandian.

Cilic admitiu ter ficado decepcionado por ter conquistado o título do Torneio de Queen''s desta forma. "Não é definitivamente a maneira que eu queria ganhar", disse o croata. "O jogo ainda estava aberto, mas não posso mudá-lo. Sinto muito pelos torcedores que tenha que acabar assim. Tivemos alguns bons ralis e é difícil ver o último acabar assim".

Nalbandian, que não é campeão desde o Torneio de Washington de 2010, estava disputando a sua primeira final em quadra de grama desde que perdeu a final de Wimbledon há 10 anos para Lleyton Hewitt. Ele também podia ser tornar o primeiro tenista argentino a conquistar um título em quadra de grama desde que Javier Frana foi campeão em Nottingham em 1995.

Neste domingo, Nalbandian começou melhor a final e chegou a abrir 3/0. Cilic, porém, reagiu, e empatou o primeiro set em 3/3. A disputa seguiu para o tie-break, vencido pelo argentino. No segundo set, Cilic quebrou o saque de Nalbandian no primeiro game. A quebra foi devolvida pelo argentino no sexto game, um antes de perder o seu saque e a cabeça, o que acabou definindo, a favor do croata, a final o Torneio de Queen''s. Agora, Cilic soma sete títulos de simples na sua carreira.