Nalbandian se diz bem fisicamente para final no Brasil Depois de duas partidas complicadas no torneio, o tenista argentino David Nalbandian não teve dificuldades para vencer o italiano Simone Bolelli neste sábado e se classificar para a final do Brasil Open. Após o jogo, ele garantiu estar bem fisicamente para a grande decisão, que será neste domingo, às 13 horas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.