Nalbandian vence Youzhny e avança em Montecarlo

Seu próximo adversário será o espanhol Tommy Robredo, 12.º, cabeça de chave, que derrotou o sérvio Viktor Troicki por 6/4 e 6/3. Em seis confrontos disputados, Nalbandian venceu quatro e Robredo dois.

Sétimo favorito, Youzhny teve a partida nas mãos nesta quarta-feira quando quebrou o saque do argentino no 5/5 do terceiro set. Mas servindo para fechar o jogo, vacilou e permitiu o empate. No tie-break, Nalbandian aproveitou o bom momento e fechou em 7/5.

Este é mais um bom resultado de Nalbandian após retornar ao circuito em fevereiro - uma grave lesão o deixou afastado por cerca de nove meses. Assim, ainda é o 151.º do ranking.