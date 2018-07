'Não pretendo parar tão cedo', avisa Serena no Brasil

SÃO PAULO - Aos 31 anos, a norte-americana Serena Williams vive uma temporada avassaladora e foi escolhida pela quarta vez na carreira como a melhor tenista do ano pela WTA mesmo ocupando a terceira posição no ranking mundial. As conquistas fazem parte de sua rotina e ela ainda não pensa em aposentadoria.

"Não pretendo parar tão cedo, eu amo jogar tênis. E oportunidades como essa de viajar para países como o Brasil me deixam feliz. Enquanto eu estiver saudável, não vejo um fim", afirmou Serena, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em São Paulo.

Dona de 15 títulos de Grand Slam, ela já não fica intimidada com a pressão para voltar ao topo do ranking e quer aproveitar para se divertir em quadra. "É importante ser a número 1 do mundo, mas também é fundamental jogar Grand Slams. O que é melhor do que viajar pelo mundo e fazer o que você gosta? Não poderia ser melhor."

Serena Williams está no Brasil para o Gillette Federer Tour, que acontece até domingo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A veterana fará um jogo-exibição contra Victoria Azarenka, líder do ranking, neste sábado, às 19h30.

E, pela primeira vez no País, ela está muito entusiasmada para a partida que reedita a decisão do último US Open. "Eu espero muita diversão, estou muito empolgada por estar aqui. Quero jogar o meu melhor e também fazer uma grande apresentação para o público que vai acompanhar as partidas. Não tem pressão, é uma situação diferente."

Sem as obrigações de uma competição oficial, Serena quer viver momentos de uma viajante comum no Brasil. Ela planeja visitar pontos turísticos e, se tiver tempo, algumas praias. Antes de pisar na areia, ela revela um sonho de consumo: comprar um biquíni brasileiro. "Quero provar os biquínis brasileiros e ver como ficam porque eu adoro biquínis. Eu pretendo fazer isso logo. E espero que dê certo", brinca.